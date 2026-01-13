Про відновлення мова не йде: нардеп оцінив ситуацію в енергосистемі України зараз

Російські окупанти послідовно вибивають з електро-, водо- та теплопостачання міста-мільйонники.

На відновлення енергетичної інфраструктури Україні потрібно мінімум рік-півтора. Такими оцінками поділився голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження комітету Верховної ради з питань енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв’ю "Телеграф".

"Поки що про відновлення мова не йде, до відновлення дуже далеко нам. Я чув якісь заяви про те, що за відсутності обстрілів нам потрібно шість місяців на відновлення. За моїми оцінками, нам потрібно принаймні вдвічі, а то й утричі більше часу для того, аби відновити нашу інфраструктуру", – каже Нагорняк.

Масованими ударами по Україні росіяни зараз намагаються залишити без електропостачання, без тепла та без води міста-мільйонники, зазначає нардеп.

"Але їм це не вдається зробити попри величезну кількість атак, які вони здійснюють по нашій енергосистемі. Чесно кажучи, дивом дивуюся, як нам вдається сьогодні вистояти і триматись на плаву, грубо кажучи", – каже парламентар.

Нагорняк нагадує, що це за умов, коли Канівська, Дніпровська та Середньодніпровська ГЕС, а також Трипільська ТЕС та інші ТЕС і підстанції "Укренерго" зазнали кілька днів тому масованих дронових атак. Дії ворога чітко вказують на спроби фрагментувати енергосистему України.

"Серед цілей росіян – розділити Україну на так звані "півострови". Щоб у нас не було цілісної енергосистеми. Тому що в такому випадку нам буде складніше передати електричну енергію від атомних електростанцій до певних регіонів. "Півострів" – це певний регіон, який живиться виключно від своєї генерації. Він не може ні передати, ні взяти її десь зовні", – пояснює нардеп.

В ніч на 13 січня російські окупанти нанесли черговий удар по енергетичним об’єктам України. Через атаку мешканці столиці та ще семи областей тимчасово лишилися без електроенергії.

При цьому постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що окупанти свідомо дочекалися жорстких морозів, коли температура в Україні опустилася до мінус 15°С, щоб вдарити по енергетиці України і залишити без тепла мільйони людей.

