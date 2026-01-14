Більшість доби у темряві: ДТЕК розкрив орієнтовний графік відключень у Києві

У компанії зазначили, що якщо світла немає понад 12 годин, ймовірно, сталася локальна аварія.

Кияни орієнтовно будуть 3 години зі світлом і до 10 годин без. В ДТЕК зазначили, що екстрені відключення у столиці тривають.

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 - без", - зазначається у повідомленні пресслужби компанії.

Енергетики звертають увагу, що кількість годин зі світлом може змінюватися, оскільки енергосистема працює в аварійних умовах. Також на час відсутності світла впливає погода.

"Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, ймовірно, сталася локальна аварія", - зазначили в ДТЕК.

В ніч проти 13 січня РФ масовано атакувала України дронами та ракетами. За словами президента України Володимира Зеленського, під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

Не залишив ворог без уваги і енергетику Києва. Через наслідки ворожої атаки у Києві та частині області запроваджено аварійні відключення, які досі не скасовані.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко констатував, що після чергової атаки ситуація зі світлом на Правобережжі Києва зрівнялася з Лівобережжям столиці.

