Новий удар Росії по Україні: у Повітряних силах розкрили деталі

Ворог запустив 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітних ракет С-300.

Сили оборони України змогли збити або подавити 247 російських повітряних засобів нападу з 293 запущених цієї ночі і вранці. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За даними українських захисників, у ніч на 13 січня (з 18:00 12 січня) противник атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей РФ, тимчасово окупованого Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської областей.

Також ворог запустив 293 ударних дронів типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Кача (АР Крим). Близько 200 з цих дронів - це "Шахеди".

"Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях", - відзначили в Повітряних силах ЗСУ.

При цьому, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому, атака триває, оскільки в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Удар РФ по Україні 13 січня

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вночі вдарили по передмістю Харкова двома ракетами "Іскандер-М" і чотирма ударними безпілотними літальними апаратами "Герань-2". Від атаки загинуло четверо людей і зруйновано термінал "Нової пошти".

Також окупанти атакували середмістя Одеси. Внаслідок двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу.

