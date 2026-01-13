По всій столиці та частині Київщини застосовані аварійні відключення: графіки не діють

Повернутися до погодинної подачі світла обіцяють після стабілізації системи.

Зранку 13 січня по всій столиці та частині Київщини були застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомляє "Укренерго".

Причина відмови від погодинних графіків комплексна. До наслідків ракетно-дронової атака ворога на енергооб’єкти додалися сильний мороз та негода на Київщині.

До цього аварійні відключення були на лівому березі Києва та в Печерському та Голосіївському районах на правому. Їх запровадили ще після попереднього масштабного удару по столиці 9 січня.

Таким чином, зараз попередні погодинні графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Повернутися до них обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В результаті цілеспрямованого удару по столиці в ніч на п’ятницю, 9 січня, в Києві залишилися без теплопостачання 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір 12 січня їх число вдалося зменшити до 800. Без тепла більше трьох діб поспіль знаходилися мешканці в Печерському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

В будинках без опалення подекуди температура опустилася до 0°C. В квартирах на вікнах утворюється крига, деякі труби та батареї розколюються. Мешканці повідомляють, що причиною стало недбальство комунальників, які не спустили вчасно воду з системи опалення.

