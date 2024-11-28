У п'ятницю, 29 листопада, в Україні знову застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть впродовж доби.
Ввечері пресслужба "Укренерго" опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі графіки відключень світла на завтра. Так, для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятиме протягом всієї доби. Для побутових споживачів графіки будуть такими:
- 00:00 - 06:00 - одна черга відключень;
- 06:00 - 14:00 - дві черги відключень;
- 14:00 - 18:00 - три черги відключень;
- 18:00 - 22:00 - дві черги відключень;
- 22:00 - 24:00 - одна черга відключень.
Зазначається, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Людей закликають ощадливо споживати електроенергію.
Ситуація в енергосистемі
Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України, задіявши проти об'єктів енергетики ракети та ударні безпілотники.
У Збройних силах повідомили, що всього було зафіксовано 12 "прильотів". Вже незабаром в Міністерстві енергетики повідомили про екстрені відключення електроенергії.
На думку експерта Володимира Омельченка, на відновлення стабільної роботи енергосистеми України після російського обстрілу може піти близько 10-14 днів.