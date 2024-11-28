Причиною цих обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

У п'ятницю, 29 листопада, в Україні знову застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть впродовж доби.

Ввечері пресслужба "Укренерго" опублікувала у своєму офіційному Telegram-каналі графіки відключень світла на завтра. Так, для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятиме протягом всієї доби. Для побутових споживачів графіки будуть такими:

00:00 - 06:00 - одна черга відключень;

06:00 - 14:00 - дві черги відключень;

14:00 - 18:00 - три черги відключень;

18:00 - 22:00 - дві черги відключень;

22:00 - 24:00 - одна черга відключень.

Зазначається, що причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Людей закликають ощадливо споживати електроенергію.

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Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України, задіявши проти об'єктів енергетики ракети та ударні безпілотники.

У Збройних силах повідомили, що всього було зафіксовано 12 "прильотів". Вже незабаром в Міністерстві енергетики повідомили про екстрені відключення електроенергії.

На думку експерта Володимира Омельченка, на відновлення стабільної роботи енергосистеми України після російського обстрілу може піти близько 10-14 днів.

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