Наглядовий орган із судноплавства додав компанію "Согласие" до списку схвалених постачальників.

Індія дозволила російській страховій компанії "Согласие" надавати морське страхування танкерам, що заходять в індійські порти, повідомляється на сайті індійського суднового регулятора.

Як пише Reuters, Нью-Делі хоче стабільних поставок дешевшої російської нафти, незважаючи на останні санкції США.

Індія також продовжила термін дії дозволу, виданого російським компаніям "Согаз Страхування", "АльфаСтрахування" і "ВСК Страхування", на 5 років до лютого 2030 року, повідомляється в повідомленні, розміщеному на сайті Генерального директорату судноплавства.

Відео дня

Компанії "Согласие" дозволено надавати страхові покриття для суден, що заходять в індійські порти, до 20 лютого 2026 року.

Індія також визнає російську страхову компанію "Ингосстрах", дозвіл якої діє до 20 лютого 2029 року.

Зазначається, що російські страховики, яких Індія вважає придатними для надання страхового покриття із захисту та відшкодування шкоди (P&I), не входять до Міжнародної групи, що базується в Європі і складається з 12 так званих P&I клубів.

Торгівля російською нафтою

Минулого тижня обсяг російського експорту нафти морем впав найсильніше з листопада 2024 року. Обвал стався після того, як Джо Байден запровадив масштабні санкції проти нафтової торгівлі РФ.

Видання Bloomberg писало, що падіння російського експорту призвело до того, що середній показник за чотири тижні залишається нижчим за 3 млн барелів на день і наближається до 16-місячного мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: