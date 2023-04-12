Сума угоди попередньо склала 1,5 млрд євро.

Італія схвалила операцію з продажу нафтопереробного заводу ISAB на Сицилії, що належить "дочці" російського "Лукойлу".

Як повідомляє "Комерсант", завод буде проданий компанії G. O. I. Energy.

Повідомляється, що влада Італії наполягала на тому, що країна повинна мати можливість відстежувати походження нафти, що надходить на НПЗ.

Відео дня

Причиною продажу заводу називають введення ембарго на продаж російської нафти в ЄС. Сума угоди попередньо склала 1,5 млрд євро.

До операції з продажу сицилійського НПЗ також залучений сировинний трейдер Trafigura. Trafigura буде надавати оборотний капітал та сиру нафту для заводу, а також реалізовувати вироблені нафтопродукти на ринку.

Продаж заводу "Лукойлу"

9 квітня 2023 року італійські чиновники заявили про те, що переглядають угоду з продажу найбільшого в країні нафтопереробного заводу, який належить російському "Лукойлу".

Угода переглядалася після того, як уряд США в приватному порядку висловив занепокоєння з приводу продажу об'єкта фонду на Кіпрі.

Очікувалося, що угода буде завершена до 31 березня, коли в січні цього ж року російський "Лукойл" погодився продати свій сицилійський НПЗ ISAB компанії GOI Energy, новоствореній філії кіпрської групи прямих інвестицій Argus.

Однак для закриття угоди італійські чиновники взяли додатковий час на розгляд важливих деталей. Уряд США неофіційно звернувся до Риму з проханням підтвердити відсутність російської участі в GOI Energy.

Вас також можуть зацікавити новини: