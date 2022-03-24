Крім того, країни задумуються про відмову від російського газу.

Країни Європейського Союзу не хочуть платити російському "Газпрому" за блакитне паливо в рублях, як цього забажав президент країни-окупанта Володимир Путін.

Про це сказав керівник Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в на ефірі Еспресо ТВ.

"Газ продається не на базарі, а за контрактами… Європейські чиновники, яку купують російський газ, зазначають, що у контрактах прописано не рубль, а інша валюта… Ця вимога виглядає як короткостроковий політичний крок, спрямований на те, щоб на якийсь час посилити рубль", - сказав він.

За словами Вишлінського, з економічної точки зору немає різниці, заплатить німецький споживач газу в євро "Газпрому", а потім газова дубинка Кремля ці євро продасть на російському валютному ринку. Чи спочатку німецький споживач продасть євро на валютному ринку і віддасть "Газпрому" рублі.

"Кількість євро від цього не змінюється, тому це скоріше політичний крок", - пояснив експерт.

Він вважає, що вимога Путіна платити в рублях може стати хорошим першим кроком для ЄС, щоб відмовитися від російського газу.

"Оскільки Євросоюз виходить з опалювального сезону, то є час підготуватись до наступної осені-зими і за цей час налаштувати канали постачання газу так, щоб була можливість від російського газу відмовитись", - сказав Вишлінський.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.

Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

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