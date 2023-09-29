Росіяни зазвичай не виконують жодних вказівок МАГАТЕ і міжнародних норм ядерної безпеки.

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України.

Як повідомляє Міністерство енергетики, під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

Зазначається, що резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

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Серед іншого, вона закликає Російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та додаткового протоколу.

"Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України - доказ того, що цивілізований світ - з нами", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Імпотентне МАГАТЕ

Нещодавно стало відомо, що Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки. Україна в рамках свого членства в Раді докладе всіх зусиль для зміцнення ядерної безпеки й захищеності, а також для посилення ролі МАГАТЕ у світі.

Варто нагадати, що МАГАТЕ неодноразово піддавалося критиці за слабку позицію відносно злочинів росіян на Запорізькій АЕС.

ЗАЕС окупована з березня 2022 року, проте за весь цей час МАГАТЕ, як світовий ядерний регулятор, що входить в склад ООН, не змогли жодним чином вплинути на росіян, які шантажую весь світ ядерною катастрофою на найбільшій атомній станції в Європі (ЗАЕС).

Росіяни не виконують жодних вказівок МАГАТЕ і міжнародних норм ядерної безпеки.

Наразі на станції присутні тільки чотири представники МАГАТЕ, проте вони мають дуже обмежений доступ до об’єктів та обладнання ядерних реакторів, які за даними української розвідки заміновані. Проте, інспектори МАГАТЕ "не помічають" або не можуть зафіксувати очевидні факти розміщення вибухівки та важкої зброї на майданчику.

Також варто нагадати, що така імпотентна позиція МАГАТЕ щодо ядерного шантажу викликана тим, що більшість керуючих посад в структурі агентства займають саме росіяни.

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