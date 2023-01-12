На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія заявила про те, що розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" втратило будь-який сенс, оскільки Швеція відмовилася співпрацювати з агресором.
Як повідомляє російське видання Lenta.ru, у відповідь на рішення Швеції голова комітету Ради Федерації країни-агресора з міжнародних справ Григорій Карасін, зазначив, що без участі РФ розслідування вибухів буде безглуздим.
"Відмова від взаємодії в розслідуванні цієї справи, по-перше, викликає подив. Для нас стає зрозумілим, що там є що приховувати. А по-друге, без нашої участі в розслідуванні це все втрачає сенс", - заявив Карасін.
Подібну точку зору висловила і представник МЗС країни-агресора Марія Захарова, заявивши, що в результаті вибухів Росія "зазнала значних збитків", а тому країна "має право" ставити питання про подію і вимагати на них відповіді.
Рішення Швеції у справі "Північного потоку":
27 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.
28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". Того ж дня заяву по"Північному потоку" зробили і в ЄС.
Відповідальними за розслідування в ЄК назвали представників Швеції, Данії та Німеччини.
Росія запропонувала свою участь у розслідуванні вибухів на газопроводі.
Шведська прокуратура повідомила агресору, що не зацікавлена в реалізації ініціативи Росії про створення Спільної слідчої групи для розслідування пошкоджень на об'єктах.
Відмову від співпраці в Швеції пояснили тим, що задоволення запиту Росії представляло б загрозу безпеці країни.