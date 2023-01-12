Раніше шведська прокуратура повідомила, що не зацікавлена в реалізації ініціативи РФ про створення спільної слідчої групи для розслідування пошкоджень на об'єктах.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія заявила про те, що розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" втратило будь-який сенс, оскільки Швеція відмовилася співпрацювати з агресором.

Як повідомляє російське видання Lenta.ru, у відповідь на рішення Швеції голова комітету Ради Федерації країни-агресора з міжнародних справ Григорій Карасін, зазначив, що без участі РФ розслідування вибухів буде безглуздим.

"Відмова від взаємодії в розслідуванні цієї справи, по-перше, викликає подив. Для нас стає зрозумілим, що там є що приховувати. А по-друге, без нашої участі в розслідуванні це все втрачає сенс", - заявив Карасін.

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Подібну точку зору висловила і представник МЗС країни-агресора Марія Захарова, заявивши, що в результаті вибухів Росія "зазнала значних збитків", а тому країна "має право" ставити питання про подію і вимагати на них відповіді.

Рішення Швеції у справі "Північного потоку":

27 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". Того ж дня заяву по"Північному потоку" зробили і в ЄС.

Відповідальними за розслідування в ЄК назвали представників Швеції, Данії та Німеччини.

Росія запропонувала свою участь у розслідуванні вибухів на газопроводі.

Шведська прокуратура повідомила агресору, що не зацікавлена в реалізації ініціативи Росії про створення Спільної слідчої групи для розслідування пошкоджень на об'єктах.

Відмову від співпраці в Швеції пояснили тим, що задоволення запиту Росії представляло б загрозу безпеці країни.

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