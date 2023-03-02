Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку і зменшує ризики виникнення дефіциту.

Споживання електроенергії в Україні на стабільному рівні, дефіцит потужності не прогнозується.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, в роботі всі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які у зв'язку з повінню мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і поки не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку і зменшує ризики виникнення дефіциту. Споживання відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня. Споживання покривається українською генерацією і незначним імпортом", - йдеться в повідомленні.

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Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання областям не доводилися. Мережевих обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів в областях, поки немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Ситуація в енергосистемі України

Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України. Від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

З жовтня 2022 року по березень 2023 року 255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 -в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Однак, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

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