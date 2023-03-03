Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль, споживання на рівні робочого дня.
Як повідомляє прес-служба "Укренерго" в Telegram, працюють всі види електростанцій в енергосистемі.
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і поки не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації і несуттєвим імпортом", - йдеться в повідомленні.
Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.
"Мережевих обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів в областях, поки немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. У Донецькій області в результаті російських обстрілів є пошкодження в мережах оператора системи розподілу", - додали в прес-службі.
Відключення світла в Україні
З 10 жовтня 2022 року російські окупанти здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України.
255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".
Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.
Однак, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.
Станом на 2 березня 2023 року дефіцит потужності в енергосистемі вже не прогнозувався.