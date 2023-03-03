При зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль, споживання на рівні робочого дня.

Як повідомляє прес-служба "Укренерго" в Telegram, працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і поки не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації і несуттєвим імпортом", - йдеться в повідомленні.

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Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

"Мережевих обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів в областях, поки немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень. У Донецькій області в результаті російських обстрілів є пошкодження в мережах оператора системи розподілу", - додали в прес-службі.

Відключення світла в Україні

З 10 жовтня 2022 року російські окупанти здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України.

255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Однак, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

Станом на 2 березня 2023 року дефіцит потужності в енергосистемі вже не прогнозувався.

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