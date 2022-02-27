В ЄС зазначили, що готові надати підтримку енергетичній галузі України.

Міністерство енергетики України просить Європейський Союз прискорити приєднання до європейської енергосистеми.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що 27 лютого відбулася бесіда міністра енергетики України Германа Галущенка з Комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон і з Державним секретарем Великобританії з питань бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії Квазі Квартенгом.

Міністр поінформував ЄС про прийняте рішення утриматися від приєднання енергетичної системи України до об'єднаної енергосистеми Росії та Білорусі. І звернувся з приводу підтримки прагнення України якнайшвидше приєднатися до європейської об'єднаної енергосистеми.

Також міністр відзначив небезпеку залежності від російського газу європейських країн і потребу в обмеженні можливостей для Росії використання газу як зброї проти Європи. Особливо на прикладі України, де після "газопостачальної зброї" зараз Росія використовує вже летальну зброю.

"Своєю чергою, співрозмовники запевнили міністра у повній солідарності з українською стороною у протидії російській агресії. І готовності надати підтримку енергетичній галузі України", - зазначила прес-служба.

Відключення від російської енергосистеми:

З 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.