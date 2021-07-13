У Міненерго зазначили, що йдеться про недобросовісних учасників ринку.

Міністерство енергетики України створило "чорний список" недобросовісних учасників ринку електроенергії, яким буде обмежений доступ до торгів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

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Зазначається, що за порушення умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електроенергії недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

У прес-службі зазначили, що це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Згідно з прийнятим рішенням, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов'язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець повинен подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів - Української енергетичної біржі.

Як результат - недобросовісного покупця не допускатимуть до наступних аукціонів з продажу електроенергії протягом 6 місяців.

Разом з тим, якщо покупець виконав зобов'язання за договором, то його можуть знову допустити до участі в торгах. Це також відбувається за письмовою заявою продавця і доданих до нього документів, що підтверджують факт врегулювання обставин.

Зазначається, що до 1 вересня Міненерго спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та учасниками ринку має напрацювати зміни для системного рішення, що буде закріплено відповідною постановою Кабміну. Це рішення має встановити постійні правила, які запобігатимуть проявам неринкової поведінки учасниками ринку електроенергії.

Ринок електроенергії

Антимонопольний комітет планує провести розслідування на ринку електроенергії щодо можливих антиконкурентних дій учасників ринку у зв'язку з різким зниженням ціни та попиту на "ринку на добу вперед" (РСВ).

4 липня 2021 НКРЕКП ввела обмежувальні заходи на ринку електроенергії у зв'язку з різким зниженням ціни та попиту на "ринку на добу вперед" (РСВ), яке було викликане діями компаній, що мають значну ринкову владу.

2 липня регулятор заявив, що дії компанії D. Trading (ТОВ "Д.Трейдинг"), що входить в найбільший приватний український енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, призвели до обвалу цін на ринку електричної енергії "на добу вперед", що становить загрозу для стабільного і конкурентного функціонування всього ринку електроенергії країни.

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Автор: Ігор Орел