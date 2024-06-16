Парадокси газової імперії полягають в тому, что населення обігрівається дровами і вугіллям, хоча газ буквально нікуди дівати.

Російський "Газпром" зазнав рекордних збитків і змушений закривати свердловини після втрати європейського ринку через російське вторгнення в Україну. На цьому тлі мешканці російської глибинки змушені обігріватися дровами та вугіллям, а про газове опалення можуть хіба що мріяти, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми живемо, як у старі часи", — сказав житель невеликого міста Мінусинськ десь посеред Сибіру, описуючи, як він опалює свій дім відрами вугілля. "Це жахливо бігти в мороз, щоб принести його, але що я можу зробити? Ми безпорадні".

Хоча Росія є світовим лідером у видобутку природного газу, мільйони жителів її найхолодніших, найсхідніших регіонів залишаються непідключеними до газопроводів. І дорога війна Росії проти сусідньої України зводить нанівець будь-які шанси, що незабаром це зміниться.

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"Я б заплатив за газ. Але скільки? Газопроводів немає. Інфраструктури немає. Оцінки вартості для споживача немає. Ми навіть не мріємо про газ", — додав літній чоловік з Мінусінська.

Як зазначає "Радіо Свобода", підключити споживачів Сибіру та Далекого Сходу до газопроводів було мрією ще з радянських часів. Путін давав таку обіцянку під час своєї передвиборчої кампанії 2004 року, і його регулярно запитували про це під час "прямих ліній з народом". Проте показники підключення залишаються мізерними: 1% в Іркутській області і ще менше в Хакасії, Тиві та більшій частині Краснодарського краю.

Безпосереднім виконавцем робіт із газифікації мав би стати "Газпром", але з огляду на його збитки через війну, тепер у нього немає на це грошей.

Житель міста Красноярська знайшов цікаву паралель. Він нагадав, що влада так само одним лише обіцянками будує метро в місті аж з 1995 року.

"Ви бачите, як вони "будують" нам метро і "привозять" нам газ. Ми місто з мільйонним населенням, регіон, який надсилає до Москви більше грошей, ніж отримує. Ми качаємо газ у Китай, а самі дихаємо вугільним димом", – розповів він.

Шалені збитки "Газпрому"

Як писав УНІАН, втративши європейський ринок газу, російський "Газпром" не зміг домовитися про постачання в Китай і змушений був скоротити видобуток до мінімуму за всю історію існування компанії.

Як свідчить статистична звітність компанії, у 2023 році загальний видобуток газу структурами "Газпрому" становив 359 млрд кубометрів, що є найгіршим показником за всі 34 роки існування компанії.

Крім того, вперше з кінця 1990-х "Газпром" завершив рік без чистого прибутку. Причому компанія зазнала не просто збитків, а рекордних втрат за всю свою історію – 629 млрд рублів.

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