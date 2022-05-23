Середня ціна на автогаз у мережах АЗС зросла до 39,24 грн/л.

На АЗС знову подорожчав автогаз. Середня ціна у мережах АЗС в Україні зросла на 20 копійок – до 39,24 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Мережа Mango підняла ціну на автогаз на 5 грн/л - до 43,99 грн/л.

На станціях KLO і "Авантаж" продукт здорожчав на 3,99 і 4 грн/л, до 42,99 і 41,95 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,40-1,2 грн/л здорожчав автогаз в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Нефтек й BVS.

Ціни на АЗС в Україні: що відомо про дефіцит пального

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

У зв'язку з виникненням дефіциту пального Польща надасть Україні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів. 23 травня стало відомо, що Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.