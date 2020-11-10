Бурштинська ТЕС, яка входить у компанію «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова, контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова.

10 листопада у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища з початку року середньозважена ціна акцептованої на ринку «на добу наперед» електроенергії – 1980,96 грн за МВт*год (без ПДВ).

Як повідомляють "Наші гроші" про це свідчать дані «Оператора ринку».

Ціна в Бурштинському енергоострові була на чверть вищою від ціни в цей день на РДН в Об’єднаній енергосистемі України, де вона склала 1562,29 грн за МВт*год (без ПДВ).

Бурштинський енергоострів включає у себе Закарпатську область, більшу частину Івано-Франківської та Львівської областей, і є від’єднаним від Об’єднаної Енергетичної Системи (ОЕС) України та синхронізований із європейською енергетичною системою.

Бурштинська ТЕС, яка входить у компанію «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова, контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова. Висока ціна у Бурштинському енергоострові тримається із квітня, відколи був заблокований імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленій ДТЕКом на території БуОс. Відтак ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові в півтора-два рази вища від середньої ціни в країнах Європейського союзу.

Нагадаємо, в жовтні президент Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю вжити заходів для створення конкурентного ринку електроенергії у торговельній зоні «Острів Бурштинської ТЕС». До вирішення проблеми президент запропонував залучити Антимонопольний комітет України.

В червні поточного року АМКУ оголосив про завершення розслідування справи проти «ДТЕК Західенерго» щодо цінових зловживань в Бурштинському енергоострові. Мова йде про події липня – жовтня 2019 року, коли «Західенерго», використовуючи свої можливості власника 90% ринку, продавала електроенергію для західних областей України за штучно завищеною ціною.

Перед цим НКРЕКП звинуватила компанію ДТЕК у використанні свого становища для штучного маніпулювання цінами на РДН. У відповідь на заяву регулятора АМКУ заявило про початок збору інформації на ринку за ознаками недобросовісної конкуренції.

Раніше керівником ДТЕК «Західенерго» був нинішній голова уряду Денис Шмигаль.

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Автор: УНІАН