Вітчизняні АЗС встановили нові ціни на бензин і дизпаливо.

Роздрібні мережі АЗС в Україні 23 вересня відкоригували ціни на бензин і дизельне паливо вслід за новим обмеженням Міністерства економіки.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

В результаті 23 вересня середня ціна бензину А-92 по Україні знизилася на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, бензин А-95-на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а ціна дизпалива зросла до 28,51 грн/л (+7 коп./л).

Вранці 23 вересня Міністерство економіки України опублікувало граничну вартість бензинів у розмірі 26,17 грн/літр і дизпалива – 22,59 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на кінець вересня.

Відповідно, з урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензину становить 31,17 грн/л, дизпалива – 29,59 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ганна Бредіхіна