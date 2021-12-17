За останній рік ціни на природний газ у Європі зросли в сім разів, тому НАК за рахунок власних збитків тримає тарифи для населення.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не зможе тривалий час зберігати чинні тарифи для населення, якщо світові ціни на газ і далі будуть такими ж високими, як сьогодні.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Ми чесно кажемо, якщо збережуться такі ціни, то ми як національна компанія не зможемо покривати цю різницю, тому це буде серйозна розмова і в середині країни, і з депутатами, які голосують за бюджет і визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми будемо разом сідати та вирішувати, як прожити", - сказав він.

Також Вітренко нагадав, що за останній рік ціни на природний газ у Європі зросли в сім разів, тому НАК за рахунок власних збитків тримає тарифи для населення.

"Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше в сім разів, щоб люди сплачували за тепло так, як і минулого року. На газ ціна 8 гривень роздрібна, при тому, що ринкова ціна 45 гривень. Різниця, яку економлять українські споживачі, це все ресурс національної компанії, це десятки мільярдів гривен", - сказав він.

За його словами, в нинішніх умовах теплогенеруючі компанії можуть перейти на біогаз, який можна здобувати з відходів сільського виробництва, або ж з переробітки сміття. Вітренко вважає, що таким способом Україні вдасться замістити 5 млрд кубометрів природного газу.

"Потрібно збільшити видобуток газу, для цього потрібно, щоб не було перешкод. Іноді місцеві влади перешкоджають збільшенню видобутку, бо інколи не дають нам бурити, не дають нам будувати більше. Потрібно, щоб люди відповідальніше ставилися до споживання. Термомодернізація, заміна котлів. Якби ми були такими ж заощадливими, як в Польщі, Україна зараз взагалі б не імпортувала газ, при нашому видобутку ми б газ експортували", - сказав він.

Опалювальний період та тарифи:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію змінюватись не будуть.

Автор: Дмитро Шварц