Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер заявив, що проблема скорочення поставок газу не в техніці, а в політиці.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, німецька компанія Siemens спростувала заяви російського" Газпрому " про причини скорочення поставок газу в Німеччину.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер заявив, що проблема не в техніці, а в політиці.

"Дуже зручно залучати до цієї справи компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б настільки сильного скорочення потоку газу", — зазначив Кезер.

Раніше російський "Газпром" заявив про те, що істотно скоротив поставки газу через німецьку компанію Siemens.

Згідно із заявою російського "Газпрому", країні-окупанту довелося скоротити поставки з планових 167 млн кубометрів газу на добу до 67 млн кубометрів, бо через введені проти Росії санкції Siemens не повернула газоперекачувальні агрегати знаходилися на ремонті.

Війна в Україні та ситуація з газом:

17 червня стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.

20 червня 2022 року Кремль визнав, що антиросійські санкції остаточно поховають "Північний потік".

22 червня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що взимку Росія може повністю перекрити поставки газу.

24 червня стало відомо, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни. Також відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

25 червня 2022 року в НАК "Нафтогаз" заявили, що Європа поховала віру в російський "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурси.

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