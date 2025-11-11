Ринок купівлі квартир у великих містах України демонструє стабільне зростання цін.

Аналітики проаналізували, як змінились середні ціни на купівлю одно-, дво- та трикімнатних квартир за рік у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові. Помірні ціни фіксуються в Одесі, натомість у столиці та Львові доведеться платити найбільше. Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від OLX Нерухомість.

Зазначається, що медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири у Харкові у жовтні 2025 року становила 866 тис. грн (21 тис. дол), що на 16% більше, ніж у жовтні 2024. Другим у переліку "бюджетних" міст був Дніпро з медіанною ціною однокімнатної квартири в 1,1 млн грн (26 тис. дол), однак зростання тут становить лише +5%, якщо порівнювати з минулорічним жовтнем.

Водночас за медіанною ціною до 2 млн грн у жовтні 2025 можна було придбати однокімнатну квартиру в Одесі за 1,7 млн грн (40 тис. дол). Це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що є рекордним зростанням у сегменті однокімнатних квартир серед аналізованих міст.

При цьому у Києві та Львові медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир найвищі:

Київ - 3,2 млн грн (76 тис. дол) +13% у порівнянні з жовтнем 2024;

Львів - 2,3 млн грн (55 тис. дол) +10%.

Двокімнатні квартири

У Харкові, попри найнижчу медіанну ціну, фіксується найбільше зростання: +24% до 1,4 млн грн (33 тис. дол) у жовтні 2025, порівняно з минулим роком. У Дніпрі медіанна вартість незначно вища – 1,5 млн грн (36 тис. дол), і має найменше зростання у сегменті двокімнатних квартир (+3%).

Помітне зростання фіксується в Одесі: +18% до 2,3 млн грн (55 тис. дол) у жовтні 2025. У Києві та Львові медіанна ціна стала вищою на +11% та +14%: до 4,8 млн грн (114 тис. дол) та 3,1 млн грн (74 тис. дол) відповідно.

Трикімнатні квартири

Серед трикімнатних квартир найбільше зростання медіанної ціни спостерігається у Харкові, але водночас там і найнижча медіанна ціна: +22% (жовтень 2025 порівняно з жовтнем 2024), до 1,8 млн грн (43 тис. дол).

Відносно бюджетну трикімнатну квартиру можна придбати у Дніпрі. Там медіанна вартість становила 2,1 млн грн (50 тис. дол), що на 12% вище, ніж у жовтні 2024.

Крім того, на 12% стала вищою медіанна ціна і у Львові, до 3,9 млн грн (92 тис. дол) у жовтні 2025. В Одесі фіксується +17%, до 2,9 млн грн (69 тис. дол).

Найменш бюджетним містом є Київ. У столиці медіанна вартість трикімнатної квартири у жовтні становила 7,1 млн грн (168 тис. дол), що на 14% більше, ніж минулого року.

"Загалом ринок купівлі квартир у великих містах України демонструє помірне, але стабільне зростання цін. Найдинамічніше дорожчає житло у Харкові та Одесі. У Дніпрі ціни залишаються на рівні минулого року, а Київ і Львів зберігають статус найдорожчих міст", - йдеться в дослідженні.

У жовтні стало відомо, що в Україні фіксувалося зростання вартості купівлі житла на первинному та вторинному ринках, особливо у великих містах.

Раніше повідомлялося, що у більшості міст та сіл навколо Києва помітно зросли ціни на купівлю та оренду житла. Але в певних населених пунктах недалеко від столиці трохи зменшилась вартість купівлі.

