HDR10+ Advanced має стати аналогом Dolby Vision 2.

Samsung представив новий стандарт HDR10+ Advanced, який має стати аналогом Dolby Vision 2. Тільки на відміну від останнього, HDR10+ Advanced залишається відкритим і безкоштовним, що вже робить його більш привабливим для виробників.

Новинка обіцяє до 5000 ніт яскравості проти максимум 4000 у HDR10+. Для глядача це означає більш реалістичні сцени, в яких світло буде яскравішим і виразнішим.

Також HDR10+ Advanced тепер вміє адаптувати зображення під жанр: кіно, спорт, ігри - кожному свій баланс контрасту, кольору і тон-маппінгу. Це те, чого не вистачало попереднім версіям HDR10, де все оброблялося за однією схемою.

Ще одне важливе нововведення - адаптація під освітлення кімнати. Якщо раніше телевізор не розумів, що глядач дивиться фільм удень за відчинених штор, то тепер HDR10+ Advanced буде динамічно підлаштовувати яскравість і контраст, щоб зберегти глибину картинки і деталі навіть за сильного зовнішнього світла.

Плюс додали управління рухом - технологію згладжування кадрів, яка стане в пригоді не тільки в кіно, а й у потокових іграх.

Samsung заявила, що нові панелі з підтримкою HDR10+ Advanced з'являться вже у 2026 році, спочатку у флагманських моделях. Першою платформою, де можна буде протестувати цей стандарт, стане Amazon Prime Video.

Раніше ми розповідали, що таке режим HDR у телевізорах і моніторах. З цією технологією екран має ширший спектр кольорів, які він може відтворювати.

