Пекін фактично скопіював інструментарій, який активно використовує проти нього сам Вашингтон.

Китай планує збільшити експорт рідкісноземельних елементів та інших обмежених матеріалів до США, розробивши систему, яка виключатиме компанії, пов'язані з американськими військовими.

Водночас отримання дозволів на експорт для інших фірм буде пришвидшене, повідомляють джерела The Wall Street Journal.

Система "підтвердженого кінцевого користувача", або VEU (validated end-user), дозволить китайському лідеру Сі Цзіньпіну виконати обіцянку президенту Трампу сприяти експорту таких матеріалів – і водночас бути впевненим, що вони не потраплять до військових постачальників США, що є основною проблемою для Китаю.

Якщо система буде чітко впроваджена, вона може ускладнити імпорт певних китайських матеріалів для автомобільних та аерокосмічних компаній, які мають як цивільних, так і оборонних клієнтів. План Пекіна, втім, ще не затверджений і все ще може зазнати корективів.

Рідкісноземельні магніти та інші обмежені матеріали широко використовуються в цивільних товарах, таких як електромобілі та пасажирські літаки, але також потрібні у винищувачах, підводних човнах та ударних безпілотниках.

Китай застосовує проти Америки її ж зброю

Механізм VEU, який розглядає Пекін, змодельований за зразком законів та процедур США так само, як і значна частина архітектури експортного контролю Піднебесної загалом.

За американською версією системи VEU, яка діє з 2007 року, деякі китайські компанії мають право купувати товари, що підпадають під контроль, за загальними квотами – замість того, щоб отримувати окремі ліцензії для кожної покупки.

Це спрощує імпорт контрольованих товарів, таких як хімікати або обладнання для виробництва чіпів, але вимагає від компаній миритися з інспекціями уряду США на своїх об'єктах, серед інших кроків, для перевірки дотримання програми.

З квітня Пекін використовує обмеження на експорт потужних рідкісноземельних магнітів, щоб отримати поступки від США в торговельній війні. Після укладення перемир'я 30 жовтня між Трампом і Сі Цзіньпіном, в результаті якого обидві сторони пішли на поступки, Китай публічно зобов'язався видавати загальні ліцензії для полегшення потоку контрольованих матеріалів.

Хоча Трамп заявив, що видача загальних ліцензій Китаєм фактично позначить кінець обмежень на експорт критично важливих матеріалів, Пекін, схоже, планує ці обмеження частково зберегти.

При цьому Пекін не уточнив, які компанії матимуть право на отримання загальних ліцензій або які саме переваги надаватимуть такі ліцензії.

Виклики для нової стратегії Китаю

Якщо план Китаю буде запроваджений, то залишається незрозумілим, як довго триватиме дія VEU-ліцензій. Згідно з системою США, китайські компанії, які мають дозвіл на отримання закупівель за VEU, іноді втрачають цей дозвіл, що викликає занепокоєння в Пекіні.

Ця невизначеність в строках спонукатиме компанії по всьому світу продовжувати шукати альтернативні джерела контрольованої продукції, навіть якщо вони можуть скористатися перевагами угоди VEU з Китаєм.

В останні місяці компанії в США та Європі скаржилися на обмежений доступ до рідкісноземельних магнітів. Хоча Китай періодично погоджувався послаблювати обмеження на ці елементи, експорт китайських рідкісноземельних магнітів до США у вересні скоротився на 29% порівняно з попереднім місяцем, що свідчить про те, що обмеження продовжували впливати на компанії протягом тижнів, що передували перемир'ю.

Боротьба за критичні копалини у світі – головні новини

Аби подолати монополію Пекіну на рідкісноземельні метали, Трамп підписав двосторонню угоду з Австралією по критичним копалинам. За договором, обидві країни зобов’язалися інвестувати по мільярду доларів в розробку родовищ на австралійському континенті протягом наступних півроку.

Паралельно з цим США можуть отримати доступ до одного з найбагатших світових родовищ цінного металу танталу в Африці. Тантал не є рідкісноземельним металом де-юре, але має схожі властивості і є важливим компонентом у високотехнологічних галузях, включаючи електроніку, аерокосмічну промисловість та оборону.

