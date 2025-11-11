Низка уражений обʼєктів використовувалася для потреби армії РФ.

Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод, АТ Морський нафтовий термінал у Феодосії та низку обєктів на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що удар по Саратовському НПЗ було завдано 11 листопада. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну. Крім того, воно задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

"Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються", – додали у Генштабі.

Крім того, Сили оборони України уразили АТ Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. У Генштабі зазначили, що це ключовий вузол постачання паливо-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Відомо про влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також українські захисники завдали ударів по складу матеріально-технічного забезпечення окупантів у Донецьку та зосередженню живої сили у районі Очеретиного.

"Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – зазначили у Генштабі.

Удари по РФ: інші важливі новини

У ніч на 9 листопада у Воронежі оголошували ракетну небезпеку, повідомлялося про атаку на місцеву ТЕЦ. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, після яких у деяких регіонах міста зникло світло.

Про наслідки атак українських дронів та ракет пише The Moscow times. Відзначається, що удари України зачепили щонайменше 30 заводів у всій країні, обсяги нафтоперероблення в Росії впали на 10%, до 4,86 млн барелів на добу. На тлі цього, в РФ спостерігається бензинова криза, яка збільшила вартість палива на 40%-50% від початку року і призвела до його дефіциту.

