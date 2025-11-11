Майже повне домінування одного бренду: названо найпопулярніші в Україні вживані електромобілі

Як серед імпортованих електричних авто, так і серед внутрішніх перепродажів домінує Tesla.

Фахівці Інститут досліджень авторинку розглянули два пов’язаних сегменти українського авторинку, які охоплюють вживані легкові електромобілі – імпорт та внутрішні перепродажі. Висновки можна знайти на сайті організації.

Імпорт вживаних електромобілів

Сегмент свіжопригнаних електромобілів у жовтні показав рекордний результат – 7596 перших реєстрацій. Частка свіжопригнаних‎ машин серед електромобілів за підсумками минулого місяця становила 57,3% – це більше, ніж продажі нових та внутрішні перепродажі вживаних разом узяті.

Беззаперечним лідером тут є Tesla з показником у 2110 реєстрацій. Одразу за нею йде KIA, показник якої становить лише 760. На третій позиції розташувався Nissan (754).

Відео дня

Серед моделей найбільшим попитом користувався електричний кросовер Tesla Model Y, показники якого становили 904 реєстрації. Середній вік електромобілів, які прибули до нас минулого місяця, становив 4,6 року.

Внутрішній ринок електромобілів

Ситуація на внутрішньому ринку дещо спокійніша – тут в жовтні нарахували 3345 угод, що становить 25,2% ринку. Хоча Tesla лідирує і тут, її відрив від другого номера (Nissan) не такий драматичний – 833 угоди проти 592.

Серед моделей у внутрішніх перепродажах лідером залишається Nissan Leaf (563). Фахівці пояснюють це тим, що автомобіль легко купити і легко продати, а окрім того він дешевий в обслуговуванні. Середній вік перепроданих минулого місяця електрокарів становив 6 років.

Популярність електрокарів стрімко зростає

Ажіотаж навколо електричних авто пояснюють поверненням ПДВ на імпорт електромобілів з 2026 року.

Нагадаємо, зараз для машин із ДВЗ діють ввізне мито 10%, акциз (у залежності від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.

З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.

Податкові пільги на імпорт електромобілів пропонували продовжити, але уряд відхилив відповідну поправку.

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, схвалення пільг на електромобілі є недоречним через війну та гостру потребу нашої країни у грошах. За його словами, у цьому році втрати через пільгове розмитнення сягнуть 30 млрд гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: