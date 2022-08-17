Україна втратила багато нафтових і переробних активів.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну втрачено багато нафтових і переробних активів, підземні газосховища і видобувні потужності.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо говорити про повномасштабну війну, з 24 лютого, по-перше, ми втратили багато наших нафтових і переробних активів. Той же Шебелинський газопереробний завод. Через ракети. Він не працює і не може працювати найближчим часом", - зазначив глава "Нафтогазу".

Вітренко також нагадав, що "Нафтогаз" є міноритарним акціонером Кременчуцького нафтопереробного заводу.

"Потрібно згадати, що ми є міноритарним акціонером Кременчуцького нафтопереробного заводу, там схожа історія. Біля Кременчука є об'єкти "Укртранснафти", там були цілеспрямовані ракетні обстріли, пошкоджена інфраструктура. Ми не можемо з військових причин про це говорити, але наша нафтова і переробна інфраструктура дуже сильно пошкоджена, ті ж нафтобази, у "Укрнафти" дуже багато пошкоджень", - заявив Вітренко.

Він також зазначив, що ситуація з підземними сховищами менш критична.

"З підземними сховищами немає якоїсь нової критичної ситуації, у нас є сховища і на раніше окупованих територіях. А щодо видобутку... деякі об'єкти знаходяться на новій окупованій території, але їх - меншість. Проблема скоріше в тому, що дуже значний видобуток в Харківській області, а там ведуться активні бойові дії. У багатьох місцях - поруч з нашими об'єктами, де працюють люди. Я там був особисто, і за пів години до приїзду відбувається обстріл, чуєш і бачиш все — 7 км до лінії фронту. І люди в таких умовах трудяться, добувають газ. Це все - дуже складно. Майже 50% нашого видобутку — це Харківська область", - заявив Вітренко.

Війна в Україні:

26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

3 серпня 2022 року "Нафтогаз" відправив запит кредиторам про відстрочення сплати боргу.

Ось також можуть зацікавити новини: