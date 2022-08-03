За інформацією, нафтобаза розміщена у Кіровському районі міста.

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині у ніч на 3 серпня після кількох вибухів сталося займання на нафтобазі.

Відео події публікують місцеві користувачі соцмереж, а у телеграм-каналі Стратком ЗСУ повідомляється, що окупанти використовували нафтобазу для зберігання пального.

Вночі сталось "фаєр шоу" на концерті #Дядичко_Ленд_Ліз, який відбувався на нафтобазі в окупованій Макіївці, яку орки використовували для зберігання "не ПММ, а подушок і ковдр, в рамках гумдопомоги". Горіло і палало ясно і довго – зазначили в Центрі.

За інформацією, нафтобаза розміщена у Кіровському районі міста.

Донецька область скувала майже 50% всіх сил противника

На думку міжнародних аналітиків, кульмінація наступу росіян на Донеччині може закінчитися ще до спроб захоплення Слов'янська або Бахмута. Зокрема, військовий експерт Микола Бєлєсков зазначив, що мало хто знає реальний стан регенерації російських ресурсів.

Інший експерт, полковник Сергій Грабський додає, що Донецька область зараз виконує дуже важливе завдання, оскільки скувала майже 50% всіх сил і засобів противника. Й до зими про повне захоплення області навряд чи буде мовитися.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомлялося, що українські воїни відбили штурми окупантів на двох напрямках, на Донбасі йдуть бої.

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