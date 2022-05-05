На думку експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету.

Російська економіка здатна витримати удар від нового пакету запланованих європейських санкцій, якщо країні вдасться експортувати нафту за ціни не нижче 44 долари за барель.

Про це пише Financial Times.

"Російський бюджет сильно залежить від експорту нафти, на який припадало 45% загального доходу в 2021 році. Проте влада не зазнає збитків, навіть якщо російські виробники зможуть продавати свою нафту за ціною 44 долари за барель або вище", – йдеться в матеріалі.

Ціна нафти Brent зросла на 5%, до $110,39 за барель протягом середи після оголошення Євросоюзом шостого пакету санкцій проти Росії із пропозицією поетапного нафтового ембарго. Якщо ембарго буде узгоджено, ціни на нафту, імовірно, піднімуться ще вище, що дозволить Росії поглинути удар.

Основні потенційні покупці нафти РФ перебувають в азійських країнах. Зокрема, незалежні НПЗ Китаю вже збільшили закупівлі, але водночас великі державні трейдери КНР поки що уникають імпорту нафти з Росії, побоюючись західних санкцій.

Аналітики зазначають, що Москві буде непросто розгорнути потоки нафти до Азії, бо трубопровідна інфраструктура здебільшого орієнтована на транспортування нафти на Захід. Частка європейських країн у структурі експорту російської нафти становила 60%, тоді як Китаю – втричі менше.

За словами Крейга Кеннеді, співробітника Центру Девіса Гарвардського університету, залишається незрозумілим, "наскільки великий апетит" таких країн, як Китай, до імпорту російської нафти в масштабах, які б повністю поглинули поточний експорт ЄС.

Він також зазначив, що Росія "навряд чи знайде достатню кількість танкерів", щоб переправити весь свій експорт нафти з ЄС до Азії морем, особливо якщо "морські страховики, банки та власники суден" відмовляться вести бізнес через ризик санкцій.

При цьому через перерозподіл постачання вугілля на схід після введення заборони на його імпорт Євросоюзом обмежена пропускна здатність залізниці.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

На думку експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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