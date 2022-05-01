Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у разі запровадження ЄС заборони на імпорт російської нафти, Росія не зможе знайти інших покупців.

Російська Федерація у разі запровадження Європейським Союзом ембарго на імпорт російської нафти втратить 22-24% надходжень до свого державного бюджету.

Про це в ефірі телемарафону повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Гроші, які Російська Федерація отримує від нафти, яку продає в Європейський Союз, - це 22-24% загального бюджету Російської Федерації у 2021 році, тому втрата цих грошей - це дуже серйозно, це реально левова частка всіх соціальних виплат і значна частина витрат на військових. Це буде болюче, сильно і дуже важливо", - сказав він.

За словами Харченка, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, Росія не зможе знайти інших покупців.

"Інфраструктурно та логістично ніхто у світі не зможе виступити таким покупцем замість країн Європейського Союзу, тому що немає інфраструктури. Нафтопроводи ведуть саме до Європейського Союзу. Тому ситуація з точки зору для РФ, м’яко кажучи, виглядає сумно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

Як стало відомо із закордонних медіа, Німеччина готова припинити закупівлі російської нафти. ФРН імпортує близько третини всієї нафти з Росії. Раніше Берлін був одним із головних супротивників запровадження Євросоюзом обмежень на закупівлю нафти та газу з РФ.

За даними джерел, країни ЄС наступного тижня можуть ухвалити рішення про поступове запровадження ембарго на імпорт російської нафти та санкції проти російського "Сбербанку".

29 квітня Андрій Єрмак заявив, що Україна пропонує країнам Заходу механізм вторинних санкцій, щоб карати посередників, які допомагатимуть РФ постачати нафту.

За словами Єрмака, індійські нафтові компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum хочуть укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії. "Роснефть" для постачання планує використовувати посередників, які не потрапили під санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: