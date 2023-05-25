Внаслідок прифронтових обстрілів знеструмлено 24 населених пункти.

Внаслідок нічного масованого обстрілу пошкоджено мережеву інфраструктуру в Чернівецькій області, є знеструмлення, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Уночі ворог завдав чергового масованого дронового удару по всій території країни. У Чернівецькій області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі через падіння уламків збитого ворожого БПлА, є знеструмлені споживачі в одному з районів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, не припиняється терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 18 населених пунктів, у Запорізькій області - 6 населених пунктів.

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"Після попереднього масованого обстрілу знеструмленою залишається шахта на Донеччині.

Через несприятливі погодні умови було знеструмлено в Дніпропетровській області 73 населених пункти, також через сильні грози були відключення споживачів у Кіровоградській та Запорізькій областях", - продовжують у прес-службі.

На Київщині без світла залишаються 3,2 тисячі споживачів. Тривають відновлювальні роботи. Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну дронами.

Як повідомили в Повітряних силах, Росія запустила 36 дронів з північного та південного напрямків, всі цілі вдалося знищити. Також у ЗСУ уточнили, що метою атаки метою цієї атаки, ймовірно, було ураження критичної інфраструктури та військових об’єктів в західних регіонах України.

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