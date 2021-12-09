Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу також забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських сховищах.

"Оператор ГТС України" працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

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Відзначається, що Хорватія - один з пріоритетних партнерів України в частині диверсифікації джерел поставок природного газу.

1 січня 2021 року на острові Крк в Хорватії почав працювати плавучий LNG-термінал з пропускною здатністю 2,6 млрд куб.м на рік, який відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

"Оператор ГТС України" працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною. Ключовою передумовою можливості доставки природного газу з цього напрямку є створення гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку з Угорщини в Україну, над чим активно працюють ОДТСУ та українські дипломати", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не тільки транспортувати природний газ з Хорватії в Україну для внутрішнього споживання, а й забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку в регіоні.

Ситуація з газом:

У листопаді 2021 року обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 11,6 млн куб.м, разом з тим експорт разом з реекспортом газу з України в країни Європи - 579 млн куб. об.

Джерелом імпорту газу стала Угорщина

У зв'язку з тим, що з 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в напрямку Угорщини, починаючи з жовтня імпорт газу з ЄС в Україну переорієнтувався на інші напрямки — з Польщі та Словаччини.

Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії.

Автор: Ганна Бредіхіна