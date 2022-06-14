Гроші з федерального бюджету повинні запобігти банкрутству компанії і допомогти закупити газ у альтернативних постачальників.

Уряд Німеччини видасть кредит в 10 млрд євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства "Газпрому" Gazprom Germania.

Як повідомляє Deutsche Welle, гроші виділять через державний банк KfW.

За даними агентства dpa, мова йде про 9-10 млрд євро, раніше таку ж суму називало агентство Bloomberg.

Позика покликана захистити компанію від неплатоспроможності. Гроші підуть на забезпечення ліквідності компанії і закупівлі газу замість російських поставок.

Крім того, компанію перейменують в Securing Energy for Europe GmbH.

"Це повинно дати ринку чіткий сигнал про те, що метою вжитих заходів є забезпечення енергопостачання Німеччини та Європи", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Після нападу Росії на Україну російський державний концерн-монополіст "Газпром" повідомив, що більше не володіє німецькою Gazprom Germania. Він передав актив маловідомій компанії, щоб вивести її з-під санкцій.

Влада ФРН у свою чергу на початку квітня призначила Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим керуючим компанії, щоб убезпечити постачання країни газом.

Gazprom Germania управляє декількома газовими сховищами ФРН, в тому числі найбільшим в країні, розташованому в Нижній Саксонії. Згідно із законом, до 1 листопада газові сховища повинні бути заповнені на 90 відсотків і, щоб встигнути виконати норму до встановленої дати, закачування газу слід починати негайно.

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