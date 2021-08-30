Механізм розрахунку тарифів газорозподільних компаній має бути змінений в частині коригування річної тарифної виручки.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір змінити правила розрахунку тарифів послуги з розподілу газу.

Відповідний проект постанова регулятор розгляне на засіданні 1 вересня.

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Згідно з опублікованим на сайті Нацкомісії документом, механізм розрахунку тарифів газорозподільних компаній повинен бути змінений в частині коригування річної тарифної виручки.

При розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу до складу планованої річної тарифної виручки може включатися коригування, яке може мати як позитивне, так і від'ємне значення.

Таким чином, при перегляді тарифів регулятор буде враховувати внесені коригування, а це, своєю чергою, оптимізує роботу газових компаній.

Документ може бути уточнений в ході його обговорення і прийняття.

Підвищення тарифу:

НКРЕКП з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

Після чого на тлі зростання ряду інших комунальних тарифів в регіонах України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на послуги розподілу природного газу в розмірі 1,79 грн за 1 куб.м на місяць без ПДВ.

Автор: Ганна Бредіхіна