Частина столиці все ще без водопостачання, але ситуація покращиться у другій половині дня.

Водопостачання на лівому березі Києва вже відновили. У другій половині дня вода з'явиться і на правому березі. Ситуація з електропостачанням трохи складніша.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - повідомив мер.

Ракетний удар Росії по Києву 23 листопада - найважливіші новини

Вчора за час, який тривала повітряна тривога, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.

Супротивники поцілили у житловий сектор, загинули три особи, а 11 - постраждали. Також ракети поцілили в елементи критичної інфраструктури.

У столиці виникли проблеми з електро-, водо- й теплопостачанням. Мешканцям столиці пообіцяли, що тепло й вода в помешканнях мають з’явитися вранці 24 листопада.

У київському метро через проблеми з електропостачанням потяги метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин.

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