Загальна ситуація зі світлом у столиці стала кращою.

Загальна ситуація з електропостачанням у Києві покращилася. Однак через небезпечні погодні умови в столиці можливі аварійні відключення електроенергії.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, на мережах може бути більше аварійних ситуацій.

"Погода в столиці сьогодні дуже небезпечна. На мережах може бути більше аварійних ситуацій, тому прошу бути уважними. Якщо у вас немає світла значний час, подивіться на сайті YASNO, графік або аварія. І у випадку аварії, звертайтеся, будь ласка, вдо ЖЕК/ОСББ, вони поінформують вас про деталі", – зазначив він.

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За словами Коваленка, загальна картина зі світлом у столиці стала кращою. При цьому, на лівому березі столиці ситуація з електропостачанням все ще складніша, ніж на правому.

"Кілька днів ми обговорювали тривалі відключення на лівому березі Києва. Ситуація там справді була напружена, але значно покращилася. Наприклад, ще 5 грудня в середньому у сумі на лівому відключали на 9 год. 17 хв, на правому – на 5 год. 59 хв. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно. Надалі ситуація вирівнюється, але 13 грудня лівий берег все ж у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як правий – 4:28", – зазначив гендиректор YASNO.

Ситуація з електроенергією в Україні

Через ракетні удари російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні запровадили стабілізаційні відключення світла.

Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, через що всім обленерго встановлені ліміти добового споживання електроенергії.

Крім того, ввечері 15 грудня, Росія вчергове обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК Енерго. Його відключили від енергосистеми.

Раніше стало відомо, що Україна отримає енергетичне обладнання на 415 млн євро для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

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