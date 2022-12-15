На темпи відновлення мережі, пошкодженої внаслідок російських обстрілів, впливає погода.

На Київщині наразі для 50% абонентів запроваджено планові відключення електроенергії.

Погода впливає на темпи відновлення мережі, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком. Вкотре наголошую, що багато залежить від нас. Продовжуємо тотальну економію та не включаємо все одразу, коли електрика з’являється", - додав він.

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Також, за словами Кулеби, негода спричинила аварійні відключення електроенергії, без світла залишаються три населені пункти в Бориспільському районі.

"Київщина. Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3 800 родин", - повідомив він.

Ситуація в енергетиці України - це треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з початку жовтня здійснили вісім масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України. Через це в країні виник дефіцит генерувальних потужностей, та запроваджені графіки відключення електроенергії.

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

Зранку сьогодні, 15 грудня, в "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі продовжує зберігатися значний дефіцит електроенергії, у деяких областях запроваджено аварійні відключення через перевищення встановлених лімітів.

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