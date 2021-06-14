Вітренко зазначив, що в питанні протидії будівництву газопроводу є позитивні тенденції.

Існує кілька способів зупинити запуск російського газопроводу «Північний потік-2» із залученням Конгресу та адміністрації США.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в опублікованому відео на сторінці компанії в Facebook.

«Наш пріоритетний план у тому, щоб разом з виконавчою гілкою влади США зупинити «Північний потік-2». Для цього є позитивні тенденції», - сказав він.

За його словами, Держдепартамент США розглядає варіант накладення дієвих санкцій проти компанії-оператора Nord Stream AG. Крім того, розглядається питання накладення сертифікаційних санкцій, тобто санкції, які унеможливлять сертифікацію «Північного потоку-2».

«Питання залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити «Північний потік-2» зараз. Це наше пріоритетне завдання - переконати США зробити це зараз», - пояснив він.

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Голова «Нафтогазу» повідомив, що крім того, українська сторона веде переговори з Конгресом США, який переконує Адміністрацію виконати рішення Конгресу і застосувати дієві санкції проти «Північного потоку-2».

Вітренко зазначив, що також існує резервний план, так званий план «Б»: якщо адміністрація не накладе дієві санкції, то тоді Конгрес прийме додаткове законодавство, яке все-таки змусить Адміністрацію накласти санкції або унеможливить їх ненакладення.

«Північний потік-2»: подробиці

Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами. Газопровід «Північний потік-2» побудовано вже на 95%.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск «Північного потоку-2». За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску «Північного потоку-2» Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Ганна Бредіхіна