Крім того, на Запорізькому напрямку російські військові продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти хочуть переключити Запорізьку АЕС на енергетичну систему РФ.

Наразі ведуться відповідні роботи. Про це передає у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ станом на 15 грудня.

Крім того, на Запорізькому напрямку російські військові продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру вздовж річки Дніпро. Як зазначається, у регіоні постраждали Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка.

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Ситуація на ЗАЕС: останні новини

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що влада РФ може піти на виведення військ із ЗАЕС в обмін на отримання гарантій безперебійного транзиту газу і нафти українською територією. Водночас офіційні особи Росії поки спростовують відповідні заяви.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС. За його словами, зараз обговорюються умови.

Наразі МАГАТЕ проводить на станції підготовку до того, щоб захистити критичну систему та персонал від холоду. На АЕС встановлять мобільні котельні та резервні дизель-генератори.

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