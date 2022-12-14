Вказується, що котельні потужністю 1-3 МВт встановлені на одному з енергоблоків ЗАЕС, ще кілька розміщені на території станції.

На захопленій російськими окупантами Запорізької атомної електростанції встановлять мобільні котельні.

Це повинно допомогти захистити критичну систему та персонал від холоду. Про це повідомляється в заяві МАГАТЕ.

"На станції тривають роботи з випробування і введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які повинні запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС в зимовий період і забезпечити обігрів робочого середовища для її персоналу", - розповіли в організації.

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Зараз в одному з енергоблоків встановлені котельні потужністю 1-3 МВт. Ще кілька - розміщені на території станції.

Крім цього, ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, що знаходяться в резервному режимі. Вони готові забезпечувати станцію електроенергією, якщо зовнішнє живлення буде недоступне.

У МАГАТЕ додали, що для підвищення здатності справлятися з втратою електроенергії, в даний час додатково розгортаються мобільні дизельні генератори. Два з них вже підключені до одного блоку. Ще кілька генераторів планується випробувати, а потім під'єднати до інших реакторів.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що влада РФ може піти на виведення військ із ЗАЕС в обмін на отримання гарантій безперебійного транзиту газу і нафти українською територією. Втім, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не має наміру виводити свої війська з території Запорізької АЕС.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС. За його словами, зараз обговорюються умови.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що до Нового року російські окупаційні війська вийдуть із Запорізької атомної станції.

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