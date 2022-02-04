Компанія закуповуватиме газ з Угорщини, Словаччини та Польщі.

НАК "Нафтогаз України" планує в лютому імпортувати близько 300 млн кубометрів газу з країн Європи за ринковою ціною, яка зараз сягає тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Йдеться про близько 300 млн куб. м на лютий. Напрямки - це Угорщина, Словаччина і Польща", – сказав він.

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За словами міністра, фактична ціна, за якою "Нафтогаз" закупив паливо, є комерційною таємницею, але ринкова ціна газу на європейських хабах зараз становить від 900 до 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Міністр також зазначив, що вже почався імпорт газу, який буде закачаний для сталого проходження вже наступного опалювального сезону.

Запаси газу:

Станом на початок лютого запаси природного газу становили 11 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб.об.

4 жовтня Україна припинила закачування газу в сховища.

1 лютого Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.