Газ буде закачаний для сталого проходження вже наступного опалювального сезону.

Україна за січень спожила газу менше запланованого рівня, і в лютому відновлює імпорт блакитного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Протягом січня зі сховищ було відібрано менше газу, ніж ми планували. Планували ми відібрати понад 3 млрд куб.м газу, а по фату було відібрано близько 2,4 млрд куб. м", - сказав він.

За словами міністра, вже почався імпорт газу, який буде закачаний для сталого проходження вже наступного опалювального сезону.

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Також глава відомства повідомив про збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу в Україну зі Словаччини, до 42 млн куб.м на добу, а також з Угорщини, до 8 млн куб. м на добу.

"Відповідно зараз Україна вже має гарантовані обсяги можливості імпорту газу обсягом 50 млн кубічних метрів на добу, що є абсолютно достатнім для того, щоб наповнити сховища для проходження (наступного опалювального сезону - ред.)", - сказав Галущенко.

На лютий з Угорщини заплановано закупити близько 130 млн куб.м, додав міністр.

Запаси газу:

Станом на початок лютого запаси природного газу становили 11 млрд кубометрів при максимальній ємності 31 млрд куб.об.

1 лютого Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.