З початку року відремонтовано 18 із 19 енергоблоків.

Енергетики ДТЕК відремонтували ще один енергоблок ТЕС потужністю 150 МВт. Таким чином, з початку року вже відремонтовано 18 із 19 енергоблоків, повідомляє прес-служба ДТЕК.

"На сьогодні реалізовано 95% планової ремонтної кампанії до початку осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Підготовка до зими в Україні

Українські енергетики активно готуються до прийдешніх холодів. Так, останніми днями з ремонтів виходять все більше генерувальних потужностей.

Відео дня

У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту. "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

Попри те, що ця зима може бути важчою за попередню, енергосистема, за прогнозом, вдало впорається з піковим навантаженням у найхолодніший день року. В "Укренерго" заявили, що енергосистема України витримає найхолодніший день зими, але за однієї умови.

Через зниження температури повітря органи місцевого самоврядування поступово розпочинають опалювальний сезон. Для його проходження вже накопичено майже 16 млрд кубометрів газу.

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