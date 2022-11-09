Він у співпраці з американськими відомствами оцінить запити українського уряду, щоб визначити необхідні ресурси та обладнання.

Джеффрі Пайєтт, який був послом США в Україні, а тепер обіймає посаду помічника держсекретаря США, займеться координацією підтримки Києва в енергосфері.

Державний департамент разом з іншими американськими відомствами оцінить запити українського уряду, щоб визначити необхідні ресурси та обладнання, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на речника Держдепу Неда Прайса.

Пайєтт координуватиме програми підтримки України з країнами "Групи семи" щодо надання обладнання, допомоги, ремонту та зміцнення енергосектору нашої країни взимку.

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"Інтенсивність обстрілів української енергомережі кардинально збільшилась з 10 жовтня. Росія прагне розбити енергомережу і залишити мільйони без струму, води чи тепла, намагаючись послабити стійкість України та рішучість в холодні зимові місяці", - зазначив він.

У Пентагоні також заявили, що США та партнери обговорюють варіанти вирішення енергокризи в Україні.

"Російські ракетні удари зруйнували значну частину української енергомережі. Вплинули на потужності гідроенергетики. Тому, хоча я не маю, що оголосити сьогодні, можу сказати, що ми обговорюємо те, як США, союзники та партнери можуть допомогти. Знову, не забігаючи наперед, ми розглядаємо такі речі, як забезпечення генераторами, очищувачами води, опалювальними пристроями, тощо", - наголосив речник відомства Пет Райдер.

Енергетична криза в Україні

Російські окупанти почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня. Було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

22 жовтня масові ракетні обстріли окупантів по території України повторились. Тоді 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті ракетного терору було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

За експертними оцінками, зараз зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Станом на 1 листопада Україна домовлялася з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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