Президент США Джо Байден назвав газопровід "поганою угодою для Європи".

Німеччина робить ставку на те, що підхід нової американської адміністрації до російського проекту "Північний потік-2" буде прагматичним, і наполягає на завершенні будівництва трубопроводу всупереч запереченням Вашингтона.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновників і дипломатів.

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Як пише видання, Берлін зчитує, що найкраща стратегія - це добудувати газопровід, який вже побудований приблизно на 95%. За оцінками аналітиків, будівництво може бути завершено до вересня цього року.

Попередня і нинішня адміністрація США використовували санкції для зупинки проекту вартістю $11 млрд.

Президент США Джо Байден назвав цей газопровід "поганою угодою для Європи". Якщо він запрацює, Україна втратить доходи від транзиту російського газу. Крім того, газопровід збільшує енергетичну залежність Європи від Росії та підсилює конкуренцію для постачальників зрідженого природного газу з США.

"У Берліні намагаються виграти час і переконатися в завершенні будівництва, тому що там думають, що, коли трубопровід буде запущений, ситуація буде виглядати інакше", — сказав високопоставлений європейський дипломат.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко