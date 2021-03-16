Німеччина робить ставку на те, що підхід нової американської адміністрації до російського проекту "Північний потік-2" буде прагматичним, і наполягає на завершенні будівництва трубопроводу всупереч запереченням Вашингтона.
Про це пише Reuters з посиланням на чиновників і дипломатів.
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Як пише видання, Берлін зчитує, що найкраща стратегія - це добудувати газопровід, який вже побудований приблизно на 95%. За оцінками аналітиків, будівництво може бути завершено до вересня цього року.
Попередня і нинішня адміністрація США використовували санкції для зупинки проекту вартістю $11 млрд.
Президент США Джо Байден назвав цей газопровід "поганою угодою для Європи". Якщо він запрацює, Україна втратить доходи від транзиту російського газу. Крім того, газопровід збільшує енергетичну залежність Європи від Росії та підсилює конкуренцію для постачальників зрідженого природного газу з США.
"У Берліні намагаються виграти час і переконатися в завершенні будівництва, тому що там думають, що, коли трубопровід буде запущений, ситуація буде виглядати інакше", — сказав високопоставлений європейський дипломат.
Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".
- Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США відразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".
- 4 березня 2021 року будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії продовжили до кінця вересня.
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