Газопровід "Північний потік-2" готовий приблизно на 95%. Для завершення його спорудження залишилося укласти 120 кілометрів труб у водах Данії й близько 16,5 кілометра у водах Німеччини.

Оператор газопроводу "Північний потік-2" – компанія Nord Stream 2 AG - подала у німецьке Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) запит про негайне набуття чинності дозволу на прокладання труб в німецьких водах.

Читайте такожВартість "Північного потоку-2" давно перевищила його економічну доцільність - КулебаBSH підтвердило сьогодні отримання цього документа, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Тепер заявка розглядається. Точного часу ухвалення рішення щодо цього в німецькому відомстві не назвали.

Звернення оператора "Північного потоку-2" пов'язано з тим, що раніше німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи й біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу BSH на будівництво газопроводу. Вони, зокрема, подали апеляцію, однак до середини січня не надали необхідного обґрунтування. Конкретний термін його подачі, за словами глави BSH Карін Камман-Кліппштайн, не встановлений, до того ж у разі негативного рішення відомства екологи можуть оскаржити і його.

Згідно з заявами Nord Stream 2 AG, газопровід "Північний потік-2" готовий приблизно на 95%. Для завершення його спорудження залишилося укласти 120 кілометрів труб у водах Данії й близько 16,5 кілометра у водах Німеччини.

Що цьому передувало

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Газопровід "Північний потік-2" побудовано уже більш ніж на 90%.

Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1". Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього «Газпром» вирішив добудувати газопровід власними силами.

З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю і сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб залишити проект, інакше їм загрожують санкції.

19 січня 2021 року Сполучені Штати ввели санкції проти російської компанії KVT-RUS і її судна «Фортуна», яке прокладало труби в Балтійському морі для добудови "Північного потоку-2". Держсекретар Майк Помпео заявив, що США ввели санкції проти проекту «Північний потік-2» на підтримку України.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб.

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Автор: Вікторія Токарєва