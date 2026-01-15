Німецький суд ухвалив принципове рішення у справі про підрив 'Північного потоку'

Німеччина не вважає підрив газагону частиною законних дій Сил оборони.

Німецький Федеральний суд відхилив апеляцію українського громадянина Сергія К., підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку". Суддя відмовився визнати цю подію частиною законних оборонних дій Сил оборони України. Про це йдеться у пресрелізі суду.

За версією прокурора, обвинувачений відігравав ключову координуючу роль у групі, яка з борту вітрильної яхти заклала вибухові пристрої на трьох нитках трубопроводів. Українцю інкримінують антиконституційний саботаж, скоєний у сукупності зі спричиненням вибуху та знищенням споруд.

Суд відхилив аргументи адвокатів про те, що українець має загальний імунітет державного посадовця чи комбатанта, який діяв в умовах війни. На думку німецького суду, такий імунітет не поширюється на акти насильства, контрольовані спецслужбою.

"По-перше, це не поширюється на приховані дії військових; по-друге, трубопроводи є цивільними об’єктами", - йдеться у пресрелізі.

Справа Північного потоку: що треба знати

Як писав УНІАН, у вересні 2022 року в Балтійському морі кілька потужних вибухів серйозно пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", що з’єднували Росію з Німеччиною. Німеччина розслідує цю подію як акт саботажу.

Німеччина активно намагається затримати фігурантів: одного українця заарештували в Італії на запит Берліна й згодом екстрадували. Водночас у Польщі суд відмовив у видачі іншого затриманого українця. Польський суддя визнав підрив газопроводів законною військовою операцією в умовах збройного конфлікту, а отже, виконавці мають статус комбатантів і користуються імунітетом від кримінального переслідування за дії, які не є воєнними злочинами.

