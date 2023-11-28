Для цього потрібно написати заяву та надати необхідні документи.

Щоб повернути помилкову оплату за газ потрібно написати заяву, зробити фото чеку та передати документи до "Нафтогазу". Крім того, до пакету документів потрібно додати копії паспорту та ідентифікаційного коду, повідомляє прес-служба газової компанії.

"Достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх одним зі зручних для вас способів. Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду", - йдеться у повідомленні.

Відправити документи можна на електронну пошту client@gas.ua або на поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Якщо кошти необхідно повернути на картку, треба надіслати довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок - заяву про перенесення.

Тарифи на газ для населення

30 серпня 2023 року було оприлюднено вересневий тариф на газ для населення. Для більшості українців буде діяти тариф на рівні 7,96 гривень за кубічний метр. Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не здорожчає.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова взимку не буде збільшення тарифів на газ як для населення, так и для підприємств теплокомуненерго.

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