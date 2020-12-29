Побутових споживачів природного газу переводять до іншого постачальника без їхнього відома через недосконалість інформаційної платформи оператора газотранспортної системи України.

Про це заявляє ТОВ «Житомиргаз Збут» у зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте такожМаксимальна ціна газу для українців у січні зросте більш ніж на 20%«Товариством виявлені протиправні дії (з необережності або умислу) при адмініструванні в інформаційній платформі заміни споживачем постачальника природного газу, якими порушуються права ТОВ «Житомиргаз Збут», як діючого постачальника природного газу та ряду фізичних осіб - побутових споживачів за договором постачання природного газу», - йдеться у тексті документу.

У «Житомиргаз Збуті» зазначають, що через інформаційну платформу оператора газотранспортної системи компанією було отримано повідомлення про ініціювання споживачем зміни постачальника.

Під час розмови зі споживачем з’ясувалося, що він нічого не знає про свою «ініціативу» щодо заміни надавача послуг. У нього не було жодних домовленостей з іншою компанією і він був переконаний, що природний газ до нього надходить від звичного постачальника. Тепер, для відновлення газопостачання від ТОВ «Житомиргаз Збут» після такого примусового «переходу», споживачу необхідно буде повторно оформлювати заяву-приєднання.

Перший заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів України (членом якої є ТОВ «Житомиргаз Збут») Євген Нацвін-Степанов вказує, що постраждалі у схожих ситуаціях компанії і споживачі вже декілька місяців чекають на реакцію від НКРЕКП.

«Такі випадки не є поодинокими. Ми вже звертали увагу регулятора на подібні порушення, але відповіді так і не дочекалися. На ринку є думка, що такі безпідставні «переведення» клієнтів можуть мати умисний характер», - говорить він.

ТОВ «Житомиргаз Збут» просить НКРЕКП перевірити правомірність проведеної процедури зміни постачальника, а також вжити заходів щодо вдосконалення механізму зміни споживачем постачальника, які передбачали б оповіщення про наміри усіх сторін процесу.

«Надалі наведені ситуації набудуть масового характеру, будуть повторюватися іншими постачальниками при фіксації в інформаційній платформі «змін» в Реєстрі споживачів постачальника, що призведе до спотворення ринку природного газу, порушення прав споживачів та постачальників», - наголошують в компанії.

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Автор: УНІАН