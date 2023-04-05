Найбільша Польська енергетична компанія PKN Orlen розірвала контракт на постачання нафти з російською "Татнафтою" достроково, без сплати будь-яких штрафів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників польської компанії.
Відзначається, що поставки нафти по трубопроводу "Дружба" Росією фактично були припинені в лютому, буквально через день після того, як Польща поставила в Україну свої перші танки Leopard.
Польща пообіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN з "Роснефтью". Угода про транспортування ресурсу з "Татнафтою" мала закінчитися в 2024 році. Однак його розірвали достроково.
Після вторгнення в Україну і до того, як Європейський Союз ввів ембарго на морські поставки з Росії, PKN Orlen припинила купувати російську нафту і паливо, що транспортуються морем.
В Orlen заявили, що тепер портфель поставок включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської затоки і Мексиканської затоки. PKN також має контракт на поставку з Saudi Aramco з 2022 року.
Ситуація з нафтою в Польщі
У лютому 2023 року Росія перестала постачати нафту до Польщі трубопроводом "Дружба". Це сталося наступного дня після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Після цього Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що імпорт російської нафти в країну скоротився майже до нуля.
27 лютого 2023 року Росія підтвердила, що припинила експорт нафти до Польщі по трубопроводу "Дружба".
Згідно з початковим експортним планом "Транснафти", поставки російської нафти до Польщі були заплановані на останні 10 днів лютого.