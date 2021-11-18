Під час морських робіт було пробурено два тунелі в місцях виходу морського газопроводу на сушу.

Польський оператор газотранспортної мережі Gaz-System завершив прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe.

У компанії наголошують, що цей момент знаменує собою завершення найважливішого етапу робіт за цим проектом, повідомляє "Польське радіо".

"Цей день значно наближає нас до досягнення бажаної безпечної диверсифікації джерел постачання до Польщі у 2022 році. Потужність Baltic Pipe становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік, що можна порівняти з кількістю газу, отриманого Польщею за довгостроковим контрактом з російським "Газпромом", термін дії якого закінчується у грудні 2022 року", — наголосив уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський.

Gaz System використав понад 22 000 труб під час будівництва майже 275-кілометрової ділянки в морських районах Данії, Швеції та Польщі.

Під час морських робіт, серед іншого, було пробурено два тунелі в місцях виходу морського газопроводу на сушу. У Польщі тунель має довжину приблизно 600 метрів, а в Данії – приблизно 1000 метрів.

Газогін Baltic Pipe: що про нього відомо

Проект Baltic Pipe – це стратегічний інфраструктурний проект, спрямований на створення нового коридору постачання газу на європейський ринок.

Завдяки Baltic Pipe газ з норвезького шельфу буде постачатися до Польщі. Ним можна буде транспортувати 10 мільярдів кубометрів природного газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Німеччина зупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2".

Автор: Лариса Бекета